Rúška v maile do piatka

Čo má znamenať tento nezmyselný nadpis? Krátke jazykové okienko. Rúško je jedným z najfrekventovanejších slov dnešných dní.

Najmä na začiatku koronakrízy som často zachytil v rôznych debatách jeho nesprávne skloňovanie. Rúško skloňujeme podľa vzoru mesto (nie žena). Správne povieme napr.: Musíš nosiť rúško (nie: rúšku). Šijeme rúška (nie: rúšky). Potrebujeme viac rúšok (nie: rúšiek).

E-mailová komunikácia je v súčasnosti využívaná ešte viac ako doteraz. Často sa stretávam s nesprávnym tvarom v lokáli jednotného čísla – v maily. Správny tvar je v maile alebo v maili (tiež v emaile/emaili alebo v e-maile/e-maili). Tvar maily/emaily/e-maily je nominatív množného čísla (podobne ako napr. v meste sú dva hotely, boli sme ubytovaní v hoteli). Správne teda napíšeme napr. dostal som tri maily, v maili/maile bolo uvedené, že…

Občas tiež čítam či počúvam: termín odovzdania je do piatku. Pre niektoré dni v týždni sa v minulosti používal dvojtvar v genitíve jednotného čísla (napr. musím to urobiť do piatka/piatku), ale v súčasnosti sa ako spisovný uvádza v slovníkoch iba tvar piatka (tiež do pondelka, utorka, štvrtka). Takže správne by malo byť uvedené: termín odovzdania je do piatka.

Na záver krátke anglické okienko: To, čo Igor Matovič nazýva blackout, je v skutočnosti lockdown.